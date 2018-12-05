Teç-Sen Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenledi

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Banaz
Temsilciği tarafından engellilere yönelik etkinlik düzenlendi. Gürlek
köyündeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte engellilerin iş hayatında ve gündelik yaşamda karşılaştıkları sorunlar, son dönemde yapılan yasal düzenlemeler hakkında bilgi verildi.
TEÇ-SEN Uşak
Şube Başkanı Emir Savaş, yaptığı konuşmada engellilerin yaşamsal sorunlarının çözümü için toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü söyledi.
TEÇ-SEN Banaz Temsilcisi Derya Yılmaz
ise en büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirterek, engellilerin sorunlarının sevgiyle çözüleceğini belirtti.
Müzik öğretmeni Cihangir
Efe ve İlçe Milli Eğitim Personeli Selçuk Karakaya
'nın ezgileriyle renk kattığı programda engelliler hoşça vakit geçirdi.
Gürlek,Banaz
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:35