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Tecavüz davasında flaş gelişme! Ronaldo için karar verildi

Las Vegas Savcılığı, tecavüz iddiasıyla suçlanan Cristiano Ronaldo'nun "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza almayacağını açıkladı.

23.07.2019 11:53

ABD savcıları, futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun tecavüzle suçlanmasından sonra suçlanmayacağını belirtti. 34 yaşındaki Kathryn Mayorga, eski Real Madrid oyuncusunun 2009 yılında Las Vegas otelde tecavüz ettiğini iddia etmişti. 33 yaşındaki Ronaldo iddiaları reddetmişti.

NELER YAŞANMIŞTI?

34 yaşındaki Kathryn Mayorga, Ronaldo'yu, 13 Haziran 2009'da kendisine tecavüz etmekle suçlayarak dava açmış 325 bin dolarlık gizlilik anlaşmasıyla dava kapanmıştı.

Eylül 2018'de dava yeniden açıldı. Dava dilekçesinde yer alan iddiaya göre Ronaldo, barda tanıştığı Mayorga'yı Las Vegas manzarasına sahip otel odasına davet etti.

Dava dilekçesine göre olaylar şöyle gelişti:

Daha sonra Mayorga'yı zorla yatak odasına götüren Ronaldo, davalıya cinsel saldırıda bulundu.

Mayorga, cinsel saldırıya direnirken, çığlık atarak Ronaldo'dan durmasını istedi.

Ronaldo'nun tecavüz olayının ardından özür dilediği belirtilen dilekçede, Portekizli yıldızın "Normalde centilmen bir erkeğimdir" dediği yazıldı.

İtalya Seri A takımlarından Juventus'un formasını giyen futbolcu, Mayorga tarafından ortaya atılan tecavüz iddialarını kesin bir dille reddetmişti.

33 yaşındaki Futbolcu, "Adımı temize çıkarmaya istekli olsam da, benim üzerimden kendilerinin reklamını yapmak isteyen insanlar tarafından yaratılan bu medya cümbüşünü beslemeyi reddediyorum" şeklinde konuşmuştu.

Tecavüz davasında flaş gelişme! Ronaldo için karar verildi

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Cristiano Ronaldo, Las Vegas, Magazin, Spor

YORUMLAR (5)
NET: gariban adamla uğraşmayın
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ASLAN1973: şerefsiz karı içine düşecekmiş gibi bakıyor otel odasına kadar giden kendi ne olacaktı tavla oynamaya mı gitti
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ASDASDSA: müslümanlara yardım edene anca iftira atarlar
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SERKO: Buna ancak kadir inanır.
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KADİR: elini sallasa ellisi ne tecavüz edecekmiş
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