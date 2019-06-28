Tecavüz edemedikleri anne-kıza sokakta dehşeti yaşattılar!

Kan donduran taciz olayı Hindistan 'ın Vaishali semtinde, başkent Patna'dan sadece birkaç kilometre uzakta gerçekleşti. Son zamanlarda eyalette artan cinsel suçlara dikkat çeken yerel medya olay ile ilgili polisin şu ana kadar iki kişiyi tutukladığını bildirdi. Dehşeti yaşayan anne ve kız polise verdikleri ifadede olayın nasıl yaşandığını anlattı.

MAĞDUR KIZIN İFADESİ DEHŞETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Hindistan 'ı çalkalayan olay ulusal kanallarda ve sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Yaşanan dehşetin boyutu mağdur anne ve kızın polise ifade vermesiyle ortaya çıktı.

Olay sırasında annesiyle birlikte evde bulunan kız verdiği ifadede "Ben annemle birlikte geçen akşam evimdeydim, mahalleden beş erkek zorla eve bize tecavüz etmeye çalıştı. İkimiz de buna direndik. Direnmemizle birlikte öfkelenen grup annemi ve beni öldüresiye dövdüler, evden çıkardılar ve kafalarımızı traşladıktan sonra bizi sokağa atarak aşağıladılar" dedi.

ZANLILAR YAKALANAMADI

Köylüler yardım çığlığını duyduktan sonra arabayı kullanan saldırgan aracı anne ve kızın üzerine sürdü. Olayda ikisi de yaralandı. Polis arabayı ele geçirdi, ancak zanlılar halen aranıyor.

Bihar 'da tecavüz olayları ciddi bir endişe konusu haline geldi. Resmi bir rapora göre, son beş yılda 6.200'den fazla tecavüz olayı bildirildi.