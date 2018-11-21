Tecavüz Edilerek Öldürülen Lise Öğrencisi Genç Kızın Katili, 25 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Hollanda savcılığı, 1992 yılında Zaandam kentinde 19 yaşındaki Milica van Doorn'un tecavüz edilerek öldürülmesi olayının 47 yaşındaki zanlısı Hüseyin A.'nın, 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Öte yandan savcılık, Türk kökenli zanlıyı 'başından beri yalan senaryolar üretmek ve yaptığı hiçbir şeyden pişman olmamakla' da suçluyor.

KATİL ZANLISI YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

19 yaşındaki lise öğrencisi Milica van Doorn'un cesedi, Haziran 1992'de Amsterdam'ın kuzeyinde, Türkiye kökenli çok sayıda göçmenin yaşadığı Zaandam kentindeki bir gölette bulunmuştu. Bir arkadaşının doğum günü partisine gittikten sonra 7 Haziran akşamı kaybolan genç kızın tecavüz edildikten sonra defalarca bıçaklandığı ve boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenmiş ve o dönem polisin tüm çabalarına rağmen, olayın faillerine ulaşılamamıştı.

25 yıl sonra ortaya çıkan katil zanlısı, dünya basında ses getirdi.

BBC'de yer alan habere göre, Zaandam polisi tarafından dava dosyası 25 yıl sonra yeniden açıldı veMilica van Doorn'un cesedindeki kalıntılar incelenerek katil zanlısına ilişkin DNA profili çıkarıldı.

133 TÜRK KÖKENLİ ERKEKTEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Belirlenen DNA profiline göre, katil zanlısının Türk kökenli olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, cinayetin işlendiği bölgede o dönemde yaşayan 133 Türkiye kökenli erkekten DNA örneği aldı. Çelik işçisi, 4 kız çocuğu babası Hüseyin A., DNA örneği vermeyi reddetmesine rağmen erkek kardeşinin DNA örneği ile Milica van Doorn'un cesedindeki kalıntıların uyuşması üzerine geçen yıl gözaltına alındı.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Cezaevinde alınan kan ve sperm örneklerinin, cesettekilerle birebir örtüşmesi üzerine 47 yaşındaki Hüseyin A., cinayetin bir numaralı zanlısı olarak yargılanmaya başlandı. İlk ifadesinde, "kendisini bir ruhun teslim aldığını ve hiçbir şey hatırlamadığını" savunan zanlı, bu hafta başındaki duruşmada bu ifadelerini yalanlayarak, "her şeyi uydurduğunu" söyledi. Hüseyin A., evliliği boyunca Milica van Doorn ile ilişki yaşadığını öne sürdü. En son 5 veya 6 Haziran 1992'de birlikte olduklarını, genç kızın cesedindeki sperm kalıntılarının bununla açıklanabileceğini iddia etti.



