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Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası

Samsun'da 23 yaşındaki genç kızı hamile bıraktığı öne sürülen 56 yaşındaki şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.

17.09.2019 15:04

Samsun'da 23 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

BEBEK DÜNYAYA GELİNCE ORTAYA ÇIKTI

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki E.T. adlı kız hamile kalıp bebek dünyaya getirince kendisine tanıdıkları H.H.'nin (56) tecavüz ettiğini iddia etti.

İFTİRA ATILDIĞINI SAVUNDU

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan H.H., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek kendisine iftira atıldığını savundu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Emniyetteki sorgusu tamamlanan H.H., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. -

Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası

Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(5)
ZI:SAMSUN NORMAL SEYMA SUBASININ MEMLEKETI
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DİDEM:Dna da cikmicak sanki serefsiz
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MAHO:Pitbulu getirin
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SUSEN ES:Eline agzina saglik. Tam ben yazacaktim
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HAYDAAA:Ne olacak şimdi? Kadın dedesi yaşındaki sapıkla mı evlendirilecek?
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