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Tecavüz iddiasıyla üvey babasını öldüren kadına 15 yıl hapis

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisini taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı üvey babasını bıçaklayarak öldüren 3 çocuk annesi, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

12.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:01Tecavüz iddiasıyla üvey babasını öldüren kadına 15 yıl hapis
KOCAELİ (İHA) – 'nin ilçesinde kendisini taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı üvey babasını bıçaklayarak öldüren 3 çocuk annesi, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 15 Ekim 2018 günü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Şehitler Mahallesi Atatürk Bulvarı 171. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 çocuk annesi Şerife Arıoğlu (33), bilinmeyen bir nedenle tartıştığı üvey babası Yaşar Kanık'ı evinin önünde bıçakla yaraladı. Yaralanan Kanık, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, kadın ise olay yerinden kaçtı. Kanık, kaldırıldığı hastanede 8 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Şerife Arıoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davanın karar duruşmasında "kasten öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Şerife Arıoğlu, maktul Yaşar Kanık'ın yakınları, taraf avukatları ve Kocaeli Kadın Platformu katıldı. Daha önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarlayan Arıoğlu'nun ardından açıklanan mütalaasında sanığın sanık hakkında haksız tahrik uygulaması uygulanarak kasten öldürme suçu uyarınca cezalandırılması talep edildi.

"Yargıtay'da, istinafta beraat edeceğe adımız gibi eminiz"

Mütalaanın ardından son kez söz alan Arıoğlu'nun avukatı, "Şerife ile maktul arasındaki ilişki herkesin malumu. Tecavüz dosyası var. Daha sonraki dönemlerde de saldırgan davranışlarını devam ettirmiştir. Telefon kayıtları geldi Yaşar sevmediği, nefret ettiği insanı 33 kere aramış. Olay günü ise telefonda aradığında 'Sana yaptıklarımı kızına da yapacağım' demiştir. Bu husus tanık beyanları ile sabittir. Olay günü maktul sopayla vurmaya çalışmış sanık ise kendini korumak amacıyla bıçak kullanmıştır. Maktul hastaneye direkt götürülseydi ölüm olayı gerçekleşmeyecekti. Yargıtay'da, istinafta beraat edeceğe adımız gibi eminiz. Benzer Yargıtay kararları var. Sanığın 3 tane çocuğu var yetiştirme yurtlarında sefil oluyorlar. Herhangi bir adli kontrolle öncelikle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Üvey babasını öldürdü 15 yıl hapis cezası aldı

Avukatın ardından sanık Şerife Arıoğlu ise son söz olarak kararı mahkemenin takdirine bıraktığını ifade etti. Savunmaların ardından verilen ara sonrasında mahkeme, Şerife Arıoğlu'nun 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. - KOCAELİ

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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