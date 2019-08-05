Tecavüz sonucu dünyaya gelen kadın: Babamın yargılanmasını istiyorum

Vicky takma adını kullanarak basın mensuplarına hayat hikayesini anlatan Britanyalı kadın, babasının tecavüzcü olduğunu öğrendikten sonra dava açmak istedi, mahkeme Vicky'i kurban olarak değerlendirmediği için bu talebi reddetti.

GERÇEĞİ 18 YAŞINDA ÖĞRENDİ

1970 yılında dünyaya gelen Vicky, sosyal hizmetlere verildi ve yedi aylıkken bir aile onu evlat edindi. Birmingham kentinde yaşayan Vicky, 18 yaşındayken biyolojik anne-babasını bulmak istedi ve sosyal hizmetlerden annesinin bir bebeğe bakmak için gittiği evde tecavüze uğradığını öğrendi.

Belgelerin hepsinde babasının adresinin ve adının yazdığını belirten Vicky, "Gerçeği öğrendiğimde dünya başıma yıkıldı." dedi. Kayıtlara tecavüz sonucu dünyaya geldiğinin geçtiğini belirterek, "Ancak yasal anlamda hiçbir şey yapılmamış. Bunu içime sindiremiyorum." diyerek sözlerini sürdürdü.

Annesiyle 18 yaşındayken tanışan kadın, kendisinin 'tecavüzün DNA kanıtı' olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Başından beri bu duruma çok öfkeliydim ancak yıllar geçtikçe basında çok sayıda cinsel taciz ve tecavüz kurbanının yaşadıklarını okudum, izledim ve cesaretlendim. Annemle benim yaşamımızı altüst eden o adamın yargılanmasını istiyorum. Annem bu meseleye dahil olmak istemiyor ama benim dava açmamı destekliyor."

ASIL KURBAN ÇOCUK DEĞİL ANNESİ

Vicky, cesaretini toplayıp hukuki mücadele başlatmak için polise gittiğinde hüsrana uğradı. Polis merkezinde 'esas kurbanın annesi olduğunu ve onun şikayetçi olmaması halinde, kendisinin kurban olarak görülemeyeceğini ve dolayısıyla dava açılamayacağı' yanıtını aldı.

Vicky, polisten sonra sosyal hizmetlerin, üst düzey hukukçuların ve milletvekillerinin kapısını çaldı ancak aldığı yanıt hep aynı oldu: "Kurban siz değilsiniz."

"Ben işlenen o suç nedeniyle dünyaya geldim. Bir çocuğa tecavüz eden adamın işlediği suçun kanıtı olarak nefes alıyorum ve kimse beni kurban olarak görmüyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Biyolojik babasını bulan Vicky onunla buluşmaya gitti ve gizli kamerayla konuştuklarını kaydetti ancak sonuç alamadı. Vicky, "Maalesef konuşma sırasında suçunu itiraf etmedi" dedi.

VICKY ÖZÜR BEKLİYOR VE YASANIN DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR

Polisin DNA testi talep etmesini, sosyal hizmetlerin yıllar önce bu konunun üzerine gitmedikleri için özür dilemelerini ve kanundaki 'kurban' tanımlamasının gözden geçirilmesini istediğini belirten Vicky, mücadeleden vazgeçmeyeceğini söyledi. Birmingham'ın İşçi Partili milletvekili Jess Phillips ise "Tecavüz sonucu dünyaya gelen çocuklar da kurban olarak nitelendirilmeli" diyerek ona destek vereceğini açıkladı.