Tecavüz zanlısı profesörün, iddianamesi kabul edildi: 5 suçtan yargılanacak

Sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan 23 yaşındaki veteriner Ç.B.ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanıp savcılık kararıyla resen tahliye edilen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan Prof. Dr. Hasan B. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Tecavüz zanlısı profesör, 5 suçtan yargılanacak.

YARDIM EDENLER DE YARGILANACAK

Kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye, geçtimiz Nisan ayında cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle mahkemece tutuklanan, ardında savcı tarafından resen tahliye edilen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Hasan B. ile Ç.B.yi doktora götürmesine yardım eden yardımcısı Serkan D. ile delilleri yok etmek için Ç.B.nin cinsel organının temizlediği iddia edilen jinekolog Hüseyin Ş. hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 31inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemenin hazırladığı tensip tutanağına göre, Hasan B, nitelikli cinsel saldırı, cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma, tehdit ve hakaret, suç delilerini yok etmek; Serkan D, basit cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit; Hüseyin Ş, ise suç delillerini gizlemek suçlarından 11 Aralık 2019'da hakim karşısına çıkacak.