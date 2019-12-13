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Tecavüzcüsünü öldüren Rus kadınlar artık hapis cezası almayacak

Rusya'da cinsel istismara uğrayan kadınlar, saldırganı yaralamaları veya öldürmeleri durumunda ceza almayacaklar.

13.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:14Tecavüzcüsünü öldüren Rus kadınlar artık hapis cezası almayacak

Kadın tecavüz ve cinayetlerinin en üst düzeylerde seyrettiği ülkelerden biri olan , önlem olarak yeni bir yasa hazırladı. Parlamento tarafından oluşturulan komisyonun hazırladığı yasa, parlamentoda kabul edilerek resmen yürürlüğe girdi. Parlamentoda onaylanan yasa, tecavüz girişimlerinde kadınlara nefsi müdafaa hakkı tanıyor. Yasaya göre cinsel saldırıya uğrayan kadın, saldırganı yaralar veya öldürürse hiçbir ceza almayacak.

YILDA 14 BİN KADIN ERKEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLÜYOR

İstatistiklere göre Rusya'da yılda 14 bin kadın erkekler tarafından katlediliyor. Aynı şekilde yılda 2 bin çocuk öldürülüyor. Rusya İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre tüm suçların yüzde 40'ı evde, yüzde 93'ü kadınlara karşı işleniyor.


Rusya, Dünya, Güncel

Kaynak: İHA

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