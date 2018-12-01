Tecavüzle Suçlanan Cristiano Ronaldo'nun İfadesi Ortaya Çıktı: "Hayır" Dedi Ama Bedenime Dokundu

Kathryn Mayorga adlı Amerikalı bir kadın 2009 yılında Ronaldo'nun Las Vegas'taki bir otelde kendisine tecavüz ettiğini öne sürmüştü. Alman Der Spiegel dergisi, olayın ardından Eylül 2009'da Ronaldo'nun olayla ilgili sorgulama sırasında verdiği ifadeyi ele geçirdi.

"MAYORGA'NIN BEDENİNDE BAZI MORLUKLAR OLUŞTU"

İfadelerde Mayorga, "Bayan C", Ronaldo da "X" olarak adlandırılıyor. İfadeye göre Ronaldo'ya "o gece neler olduğu" sorulduğunda futbolcu şöyle yanıt verdi: "Onunla birlikte olduk. Aslında istemediğini söylüyordu ama beden dili bunun tam tersini ifade ediyordu. Daha sonra onunla birlikte olmaya devam ettim. Biraz kabaydı. O sırada bedeninde bazı morluklar oluştu. Bütün bu olaylar olurken o "Bunu yapma" demeyi sürdürüyordu."

Cristiano Ronaldo'nun İfadesi Ortaya Çıktı: 'Hayır' Dedi Ama Bedenime Dokundu">

"BİRLİKTE OLMAMIZIN UYGUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Yine aynı ifadeye göre Ronaldo genç kadından özür diledi. Yine aynı belgelere göre avukatın "Sen ne söyledin, Bayan C ne dedi?" sorusuna "Henüz yeni tanıştığımız için birlikte olmamızın uygun olmadığını söyledi. Ama buna rağmen bedenime dokundu" diye yanıt verdi.

"DEFALARCA HAYIR DEDİ"

Ronaldo'nun avukatının "Bayan C. olay sırasında hiç sesini yükseltti mi çığlık attı mı" sorusuna da "Defalarca "hayır" dedi ve durdu" diye yanıt verdi. Olay bittikten sonra ise Ronaldo genç kadının kendisine "Beni sen zorladın" diye kızdığını ve "Sen salaksın, ben diğerleri gibi değilim" dediğini belirtti. Futbolcu, bunun üzerine genç kadından özür dilediğini söyledi.

Cristiano Ronaldo'nun İfadesi Ortaya Çıktı: 'Hayır' Dedi Ama Bedenime Dokundu">

(A Haber)