Tecavüzle suçlanan profesörün okulunda tacize karşı sıfır tolerans

Aslıhan ALTAY KARATAŞ-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA) - ANKARA Üniversitesi, Prof. Dr. Hasan B.'nin, Veterinerlik Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken kendisine ait hayvan hastanesinde veteriner hekime tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanıp, serbest bırakılmasının ardından kampüste cinsel taciz ve saldırıya karşı mücadeleyi genişletti. 'Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Sıfır Tolerans' belgesi, senatoda kabul edilirken, öncelik Veteriner Fakültesi öğrencilerinde olmak üzere üniversitenin bütün öğrencilerine Eylül ayından itibaren cinsel taciz ve saldırıya karşı farkındalık eğitimi verilecek.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B., geçen Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Savcılık tarafından Ramazan Bayramı öncesi tahliye edilen Hasan B., cezaevinden çıkar çıkmaz emeklilik dilekçesini vererek, emekliye ayrıldı. Ardından Yükseköğretim Kurulu'nca 'kamu görevinden çıkarma cezası' verilen Hasan B'nin, savcılık iddianamesinde ise 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

CİNSEL TACİZ VE SALDIRIYA KARŞI MÜCADELE GENİŞLETİLDİ

Üniversitenin bir öğretim üyesinin adının cinsel saldırı suçlamasıyla birlikte anılmasıyla harekete geçen Ankara Üniversitesi, kampüste cinsel taciz ve saldırıya karşı verdiği mücadeleyi genişletti. Bu kapsamda, Ankara Üniversitesi Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Destek Birimince (CTS) hazırlanan 'Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Sıfır Tolerans Belgesi' üniversite senatosunda kabul edildi. 'Sıfır Tolerans Belgesi', üniversite bünyesinde yılda bir günün 'CTS Farkındalık Günü' olarak ilan edilmesini ve farkındalığa yönelik broşürler ve kitapçıklar hazırlanmasını, söyleşiler düzenlenmesini öngörüyor. Yine belge kapsamında tüm fakülte ve meslek yüksekokullarında cinsel taciz ve saldırıya karşı farkındalık oluşturma eğitimleri verilecek. Öncelik ise tecavüz suçlamasıyla yargılanacak olan Hasan B'nin geçmişte ders verdiği Veteriner Fakültesi öğrencilerinde olacak.

'EN AZ 20 KİŞİLİK ÖĞRENCİ BİRİMLERİ OLUŞTURACAĞIZ'

CTS Koordinatörü Prof. Dr. Uygur, Eylül ayından itibaren çok ciddi olarak bilgilendirme ve öğrencilerde farkındalık yaratma, özellikle öğrencileri güçlendirme çalışmaları yapacaklarını ifade ederek, "Dolayısıyla bu, yeni ve farklı konseptte bir çalışma olacak. Her fakültede, her meslek yüksekokulunda sorumlu öğrenci birimleri oluşturacağız. Eskiden sadece bir öğrenci temsilcimiz vardı; ama bu yetmiyor, anladık. Her fakülte, her meslek yüksekokulunda en az 20 kişilik öğrenci birimleri ve bunları fakültenin nüfusuna göre çok daha da artıracağız. 10 hoca olacak veya onunla beraber 10 idari memur olacak. Dolayısıyla her fakültede, meslek yüksekokulunda böyle birimlerden bir ağ kuracağız. Yani üniversite hiçbir birimiyle öğrencisiyle, hocasıyla, memuruyla, buna göz yummayacak, hiçbir şekilde tolerans göstermeyecek. Öğrenciler arasında bir güçlenme, bir farkındalık çalışmasını yoğun bir şekilde yapmayı hedefliyoruz. Yetiştirdiğimiz, eğitici eğitimi verdiğimiz bu öğrencilerin de diğer öğrencilere eğitim vermesini hedefliyoruz. Dolayısıyla süregelen bir halkalar şeklinde bir eğitim zincirini, öğrencinin farkındalık ve güçlenme zincirini öğrencilerle birlikte başlatmayı hedefliyoruz" dedi.

Uygur, Veteriner Fakültesi'nde Haziran ayında 17 kişilik bir öğrenci grubuna eğitim verdiklerini, Eylül'de farkındalık çalışmalarının üniversitenin tüm birimlerine yayılacağını kaydetti.

'ÖĞRENCİLERİN KORKULARINI YENMELERİ GEREKİYOR'

Öğrencilere verilen eğitimin içeriğine de değinen Uygur şöyle konuştu:

"Öncelikle toplumsal cinsiyet farkındalığına ilişkin bir eğitim veriyoruz ve bunların daha çok eşitsizlikten kaynaklanan bir şiddet türü olduğunun farkında olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Eğitim hakkının gerekleri nelerdir? Öğrenci hoca ilişkisi ne demek? Bu ilişkinin tarafları olarak hocanın, öğrencinin nasıl davranması gerekir? Bunların farkındalığını yapmaya çalışıyoruz. Yani bu tür şiddet karşısında korkmamaya ilişkin bir farkındalık. Çünkü mevcut olan kültür bunun karşısında korkmamızı, sesimizi çıkarmamamızı, sinmemizi bize besliyor. Aksine bunu değiştirmemiz gerekiyor ki biz bu şiddeti önleyelim. Dolayısıyla güçlenme çalışması bunun için çok önemli. Öğrencilerin korkularını yenmeleri gerekiyor."

'ÖĞRENCİ YALNIZ OLMADIĞINI BİLECEK'

Taciz şikayetinde bulunacak öğrenciyi destekleyecek ve güvence altına alacak düzenlemeler üzerinde de çalıştıklarını kaydeden Prf. Dr. Uygur, şöyle devam etti.

"Güvenceyle ilgili birtakım yönetmelik değişiklikleri önerilerimizi hazırladık. Özellikle öğrencilerin şikayet etme süreçlerinde nasıl güvenliklerinin sağlanacağına ilişkin madde önerileri hazırladık. Bunları da Eylül ayından itibaren üniversiteye sunacağız. Eğer öyle bir şikayet olursa hocasını değiştireceğiz, bunlar çok kolay sağlanabilecek şeyler; ama çevresel etkiler bakımından korkuyu yenme, orası çok zor bir şey. Burada cinsel taciz ve saldırıyı önlemeden sorumlu olan her bir fakülte, meslek yüksekokulunda hoca sayısını artıracağız. Öğrenci bilecek ki böyle bir şikayet olursa 10 hoca, 20 hoca, 30 hoca arkasında olacak. Yani böyle bir güçlenmeyi sağlarsak bu çerçevede biraz o çevresel etkileri kırabiliriz. Yine öğrenciler arasında oluşturacağımız birliklerle, yani yalnız olmadığını bilecek."

Kaynak: DHA