Tecdeliler Altın Kayısı Bulvarı'na EDS istiyor

Malatya'nın en geniş bulvarı olan Altın Kayısı Bulvarı üzerinde, kazaların olmaması için bölge sakinleri Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasını istiyor.

Tecdeliler Altın Kayısı Bulvarı'na EDS istiyor
08.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:06

Malatya'nın en geniş bulvarı olan Altın Kayısı Bulvarı üzerinde, kazaların olmaması için bölge sakinleri Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasını istiyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesinde yer alan Altın Kayısı Bulvarında özellikle araçların hız kurallarına uyması adına EDS'nin gerekliliğini anlatan Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, "Tecde'yi Ankara asfaltına bağlayan 3 bin 300 metre uzunluğunda 50 metre genişliğinde bulunan Altın Kayısı Bulvarı üzerinde sağlı sollu yerleşim alanları mevcut. Belirtilen bulvar üzerinde iki özel bir de resmi okullar var. Yolun geniş ve düz olması nedeniyle araçlar 100-120 km hızla gidiyor. Özellikle gece 150 km hızla giden araçlar bile var" ifadelerini kullandı.

Bulvar üzerindeki konutlarda oturan mahalle sakinlerinin yoğun şikayetlerinin bulunduğuna da dikkat çeken Muhtar Yiğit, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne kasis talebinde bulunduk ancak yolun bulvar olması nedeniyle kasis talebimiz ret edildi. Karşılıklı yol geçişleri olmadığından sinyalizasyon talebimizde uygun görülmedi. Özellikle yaya geçişlerinde vatandaşlar büyük sıkıntı yaşıyorlar. Altın Kayısı Bulvarı üzerine EDS kurulması halinde bu sorunumuz çözülecek" şeklinde konuştu.

Burada ölümlü veya yaralamalı bir kaza meydana gelmeden sorunun çözülmesini beklediklerini vurgulayan Yiğit, Malatya Büyükşehir Belediyesinden ilgi ve sorunun çözümünü beklediklerini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Yiğit, Yeşilyurt, Malatya, Ankara, Güncel, Haber
Yorumlar (1)
KEMAL: Sayın muhtar çevremizde inek besleyenler içinde şikayet gelmiyor mu? Bunu neden gündeme getirmiyorsun? Sağlığımız tehlike altında, pislik kokusundan ve sivrisinekten, üvezden pencere ve kapılarımızı açamıyoruz. Bir zahmet muhtarlığın olduğu bölgedeki hemşehrilerinide sen uyar, kimin beslediğini biliyorsun. Buda bizim talebimiz, çünki gece gündüz evlerimizin içine kadar koyduğunuz pis kokular artık çekilmez bir durum, hemen bugün bunuda siz çözün rica ediyoruz Sayın muhtar.,şimdiden bu sorunumuzu bitirdiğiniz için teşekkürler. Tecde mahallesine yakışır bir temiz hava istiyoruz.
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