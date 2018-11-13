Techankara Proje Pazarı 2018 Açıldı

13 Kasım 2018 Salı 09:59



13 Kasım 2018 Salı 09:59

Bu yıl 8'incisi düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı açılış töreni ATO Congresium'da gerçekleştirildi.Açılışa Ankara Valisi ve Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri, proje sahipleri, girişimciler, yatırımcılar ile çok sayıda davetli katıldı. TechAnkara Proje Pazarı için 482 yenilikçi proje başvurusu alındı ve değerlendirmeler sonucu ilk 100 proje belirlendi. İlk 100 projenin faaliyet alanı ve sektör dağılımı; 26 İletişim ve Sayısal Dönüşüm Teknolojileri, 15 Makine ve Mekatronik Teknolojileri, 14 Sağlık ve Biyomedikal Teknolojileri, 10 Gıda ve Tarım Teknolojileri, 11 Enerji ve Yeşil Teknolojiler, 10 Eğitim Teknolojileri, 7 Malzeme ve Nano/Mikro Teknolojiler, 6 Havacılık ve Otomotiv Teknolojileri, 6 diğer Teknolojiler şeklinde sıralandı.TechAnkara Proje Pazarı ile teknoloji tabanlı yenilikçi projeleri olan girişimcilere Ankara Kalkınma Ajansı tarafından fuar alanı ve stant hizmetleri tahsis edildi. Girişimcilerin yatırımcılar, müşteriler, mentor ve danışmanlarla bir araya gelmesi amacıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Etkinlikte ilk 100'e giren girişimciler, TechAnkara paydaşlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi, bununla birlikte ürünlerini tanıtmalarına olanak sağlayan fuarda yer aldı. Etkinlikte ilk 100 proje içinden seçilen 10 projenin girişimcileri, yatırımcılardan ve paydaş şirket yöneticilerinden oluşan değerlendiricilere yatırımcı sunumlarını gerçekleştirdi."Pazarda kendini test etmeyen hiçbir fikir üretime dönüşemez"TechAnkara Proje Pazarı açılışında konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin "Dünyaya yön veren teknolojilerin tüketicisi olmaktan çıkıp üreticisi olmaya geçmek için, ekosistemimizi geliştirmemiz, girişimcilerimizi, gençlerimizi desteklememiz gerektiği aşikardır. Kamuya burada çok önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı'nın bu noktada önemli bir rol üstlendiğini müşahede ediyoruz. Pazarda kendini test etmeyen hiçbir fikir üretime dönüşemez, üretime dönüşse bile rekabet edemez. Bugün gerçekleştirdiğimiz Techankara Proje Pazarı, ekosistemi güçlendiren bileşenlerin en önemlilerinden birisidir. Çünkü Techankara Proje Pazarı, yalnızca pazara çıkan ürünlerin sergilendiği bir etkinlik değil, pazarın ihtiyaçlarının ve taleplerinin tespit edildiği nitelikli bir test ortamıdır. Burada girişimcilerimiz bir yandan nihai ürünlerini sergilerken, bir yandan da pazarın gerçek ihtiyaçlarını öğrenme imkanı yakalamaktadır" ifadelerini kulandı.Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri "TechAnkara markası 2014 yılından itibaren Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ve uhdesinde kullanılan bir marka olmanın ötesinde ortak bir eşgüdüm platformudur. Kalkınma Ajanslarından beklenen, bölgelerinde paydaşlarla birlikte ortak hedeflere yönelik hareketin somut örneğidir" dedi.Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ise konuşmasında şunları kaydetti:"Ankara Kalkınma Ajansı'nın ileri teknoloji ve yüksek katma değer odaklı faaliyetleri arasında en önemlisi bugün gerçekleştireceğimiz proje pazarıdır. Mentorluk programları, hızlandırıcı programları, teknoloji ticarileştirme danışmanlıkları, yerli tedarik ve işbirliği buluşmalarını da içinde barındıran proje pazarı, bir yıl içinde gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetlerin finalidir."Konuşmaların ardından finale kalan proje sahiplerine plaketleri verilerek fotoğraf çekimi yapıldı. Protokol mensupları projelerin sergilendiği fuar alanının açılışını yaparak stantları gezdi. - ANKARA