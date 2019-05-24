Technopc Artık "Tasarım Merkezi"

Tasarım Merkezi olarak bundan sonra daha ileri seviyede işlere imza atacaklarını belirten Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, "Amacımız dünya standartlarında yeni nesil teknoloji üretmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak" dedi.

20 yılı aşkın süredir sağlıktan bankacılığa, eğitimden savunmaya kadar birçok sektöre teknoloji çözümleri sunan, ayrıca Türkiye'nin bilgisayar üretiminde ilk yerli malı belgesine sahip olan Technopc T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komisyonu tarafından onaylanan 'Tasarım Merkezi'ni hayata geçirdi. Bu sayede dünyada ve Türkiye'de yeni nesil teknolojilere sahip ürünleri tasarlama ve sektöre yenilikleri kazandırma adına büyük bir adım daha atmış oldu. Technopc'nin Kurucu Ortağı Murat Yücel, Bakanlık sisteminden aldıkları istatistikler doğrultusunda faaliyetteki 341 Tasarım Merkezi içerisinde bilgisayar ve iletişim teknolojileri sektöründe bu unvanı alan 3. şirket oldukları için büyük mutluluk ve gurur duydukları söyledi.

Yüksek kaliteli ürünler

Bilişim sektörünün öncüsü ve örnek kuruluşu olarak üzerlerinde önemli bir sorumluluk duygusuyla hareket ettiklerini belirten Yücel, ürünlerinde sürekli iyileştirmeler yapmalarının yanı sıra yeni ürün geliştirme konusunda da yatırımlara devam ettiklerini açıkladı. Yücel, "Technopc olarak yeni nesil teknolojiler ile ürünlerimizi geliştirerek bizden beklenildiği gibi yüksek kaliteli ve performanslı ürünleri yüzde 100 müşteri memnuniyeti ile sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Tecrübemiz, Ar-Ge bakış açımız ve özenle çalışmamız, ortaya yüksek kalite standartlarında ürünlerin çıkmasını sağlıyor" dedi.

Rekabet avantajı yaratan ürünler olacak

Technopc'nin bir Tasarım Merkezi olarak bundan sonra çok daha ileri seviyede işlere imza atacağını da ifade eden Yücel, bunları şöyle açıkladı: "Katma değer ve rekabet avantajı yaratacak ürünler, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme, farklılaştırmaya yönelik faaliyetler, yenilikçi faaliyetler, ulusal veya uluslararası patent, faydalı model, marka tescil belgeleri alımları yapacağız. Amacımız her zaman dünya standartlarında yeni nesil teknoloji üretmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak."

Kaynak: Bültenler