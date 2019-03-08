Tecrübe, Memnuniyet, Rekabet: TMR

TMR firmasının genel müdürü Ahmet Fersan, "Hayvancılık sektörüne nutrition, perma ve canlı hayvan ithalatı olarak hizmet etmekteyiz. 16 yıldır sektörün içerisinde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yurt dışından canlı hayvan getiriyoruz. Gebe düve, küçükbaş, büyükbaş ve besilik hayvanları ülkemize getiriyoruz." dedi.

SÜT VERİMİNİN ÇÖPE GİTMESİ ENGELLENİYOR

Genel müdür Ahmet Fersan, "Test kitleri, boluslar, ayak jelleri, meme jellerimiz ve birçok ürünümüz var bunların satışını yapıyoruz. Boluslar tırnak hastalığına yakalanan tedavi için kullanılan bir ürün. Hayvan bünyesinde yavaş yavaş eriyerek sağlığına kavuşmasını sağlıyor. Süt inekleri için doğal savunma ve destekleyici bolusumuz var. 24 saat içerisinde verilen hayvanın tedavisi sağlanıyor. Antibiyotik kullanımını sıfıra düşürüyor. Ürünümüzde kesinlikle antibiyotik yok. Hayvana antibiyotik yapıldığı zaman bu süte geçer ve iz bırakır. Ortalama 7 gün hayvanın verimi yani sütü çöpe gider. Bu ürün sayesinde tedavi maliyetleri çok ciddi miktarlarda aşağı düşüyor." şeklinde konuştu.

SÜT ÜRETİCİLERE BÜYÜK HİZMET

Ahmet Fersan, "Biz ülkemizin 7 bölgesinde de hizmet veriyoruz. Bayilerimiz vasıtasıyla, sahadaki ekiplerimiz sayesinde müşterilerimize ulaşıyoruz . Allicin-Flash ürünümüzle çiftliklere ulaşmayı hedefliyoruz ve süt üreticimizin ciddi anlamda hastalık zamanında maaliyet oranını düşürecek ürünle kapılarını çalacağız." ifadelerini kullandı.

BAYİLİK VEREREK BÜYÜYECEĞİZ

Fersan, "Büyüme hedefimiz, bayilikler vererek yolumuza devam etmek istiyoruz. 7 bölgede bayi sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor ve yatırımcıları bekliyoruz." diye konuştu.