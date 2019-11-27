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Tecrübelerini öğrencilerle paylaştılar

TOBB Düzce il kadın girişimciler kurulu tarafından Meslek Liselerine yönelik Kariyer Günleri toplantısı proje okulu olan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlendi.

27.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:09Tecrübelerini öğrencilerle paylaştılar
TOBB il kadın girişimciler kurulu tarafından Meslek Liselerine yönelik Kariyer Günleri toplantısı proje okulu olan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe kadın girişimcilerden hayırsever başarılı iş kadını Şükran Öney Şenkardeşler ve Okulun eski mezunu Şükran Öney Anaokulu Müdiresi Emine Taşlı konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar Meslek Lisesi öğrencilerine kadınların iş dünyasındaki yeri, başarılarına yönelik yaşanmışlıkların anlatıldığı, meslek seçiminde kişinin kendisini keşfederek seçimde bulunmasının önemi vurgulandılar. Öğrencilere hayatındaki tecrübelerini anlatan iş kadını Şükran Öney dürüstlükten, doğruluktan ayrılmayan büyüklerine saygılı olan herkesin işinde başarılı olacağını iyi bir anne iyi bir çalışan olmanın en önemli özelliğinin güzel ahlaktan geçtiğini anlattı.

Ortaokul ve Lise eğitimini Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tamamlamış Şükran Öney Anaokulu Müdiresi Emine Taşlı ise "Başarılı olmanın yolu istemek, inanmak ve çok çalışmaktır" dedi.

Taşlı, meslek seçiminde kişilerin kendi ilgi ve yeteneklerini keşfederek sevdikleri mesleği seçmelerinin onların hayat boyu mutlu ve başarılı olmalarının temelini oluşturacağını bugünkü tercihlerin yarınki bulunulacak durumu oluşturacağı için doğru mesleki tercihlerde bulunmalarının önemine değindi. Öğrencilerin soruları ve teşekkür konuşmaları ile toplantı sona erdi. - DÜZCE

Mevlana Celaleddin Rumi, Meslek Lisesi, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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