Tecrübeli gazeteci Erdoğan Aktaş, 'Gece Raporu' ile gündemin nabzını tutacak
Usta gazeteci Erdoğan Aktaş, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Gece Raporu' programıyla izleyici ile buluşacak. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aktaş, "Siz de gelin, katılın programı birlikte değerlendirelim" notunu düştü.
09.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:44
Tecrübeli gazeteci Erdoğan Aktaş, 10 yıl sonra "Yuvam " dediği Habertürk TV'ye gündemin öne çıkan konu başlıklarının ele alınacağı 'Gece Görüşü' programıyla geri döndü.
GÜNDEME İLİŞKİN SON GELİŞMELERİ AKTARACAK
Her akşam saatler 23.00'ü gösterdiğinde kamera karşısına geçen Aktaş, ekran başındakilere Türkiye ve dünya gündemine ilişkin son gelişmeleri aktaracak.
"HABERTÜRK TV EKRANLARINA BEKLİYORUM"
Gündemin nabzının tutulacağı ve farklı detayların işleneceği programla ilgili sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulunan Aktaş, "Her akşam 23.00'de hepinizi, yorum ve önerilerinizle Habertürk TV ekranlarına bekliyorum. Günü, gündemi değerlendirmek için" notunu düştü.
İşte Aktaş'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar;
Haberin Videosu :Tecrübeli gazeteci Erdoğan Aktaş, Yuvasına geri döndü
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