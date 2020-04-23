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TED Ankara Koleji ulusal egemenliğin 100. yılını ekran başında kutladı

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını korana virüs nedeniyle ekran başında kutladı.

23.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:21
TED Ankara Koleji ulusal egemenliğin 100. yılını ekran başında kutladı
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını korana virüs nedeniyle ekran başında kutladı.

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılını korona virüs nedeniyle ekran başında kutladı. 23 Nisan sabahı okul formalarını giyerek evlerinde bilgisayar başına toplanan öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşları ile canlı bağlantı aracılığıyla bayram coşkusunu yaşadı.

Yaklaşık 40 dakika süren kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler hep birlikte Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin IV. dönem 2. yasama yılını açış konuşmasından bir bölümü kendi sesinden izledi. Okul yöneticileri de program boyunca sınıf bağlantılarına katılarak öğrencilerin bayramını kutladı.

23 Nisan 1920 tarihinin önemini anlatan dersi izleyen Kolejliler, ellerinde bayraklarla Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi tarafından 23 Nisan'a özel olarak hazırlanan "Ben Bir Çocuğum" şarkısını ve Kolej Marşı'nı söyledi.

Ayrıca öğrenciler, şartlar ne olursa olsun hiç eksilmeyen bir coşku, gurur ve umutla Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'ni ve devrimlerini daha nice yıllara taşıyacaklarına dair söz verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Eğitim Derneği, 23 Nisan, Ankara, Güncel , Haber
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