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TED Karabük Koleji iklim grevi ile farkındalık oluşturdu

İklim değişikliğine karşı mücadele için Greta Thunberg'in öncülüğü ile başlayan okul boykotlarında Karabük TED Koleji de iklim grevi yaptı.

20.09.2019 15:05TED Karabük Koleji iklim grevi ile farkındalık oluşturdu
İklim değişikliğine karşı mücadele için Greta Thunberg'in öncülüğü ile başlayan okul boykotlarında Karabük TED Koleji de iklim grevi yaptı.

20-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında "Ya Sıfır Karbon ya Sıfır Gelecek" adı altında gerçekleşen iklim grevlerine Türk Eğitim Derneği'ne (TED) Karabük Koleji'de destek verdi. Okulu bahçesinde yapılan grevde "Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek" diyerek iklim acil durumu ile ilgili farkındalık oluşturuldu. Öğrencilerden bazıları 'Dünya'yı ısıtma tepesini attırma', 'Geç olmadan dünyayı koru', 'İklimler Değişiyor Hayatlar Kararıyor' ve 'İklimi koru' yazılı dövizlerle yürüyerek küresel ısınmaya karşı uyarılarda bulunurken bazıları da üzerlerine giydikleri poşetlerle plastik kullanımının azaltılması gerektiğini vurguladı. - KARABÜK

Türk Eğitim Derneği, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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