TED Karabük Koleji'nde '10. Üniversite Tanıtım Fuarı' gerçekleşti

Türk Eğitim Derneği (TED) Karabük Koleji'nde üniversiteye hazırlanan öğrencileri bilgilendirmek amacıyla '10. Üniversite Tanıtım Fuarı' gerçekleştirildi.TED Karabük Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından öğrencilere üniversiteler ve bölümleri hakkında bilgilendirmek amacıyla '10. Üniversite Tanıtım Fuarı' gerçekleştirildi. Her yıl gerçekleştirilen fuarda 11 farklı üniversite tanıtım stantlarında broşür ve tanıtım kitapçıkları eşliğinde bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler üniversite temsilcileri ile tanışarak, üniversitelerin genel yapısı, imkanları, puanları ve bölümlerin içerikleri hakkında bilgi sahibi oldular. Öğrenciler edindikleri deneyimler ile kendilerine mesleki alanda yol haritası belirlemede fikir sahibi olurken, çevre okullardaki öğrencilerde bu stantlardan yararlanma fırsatı buldu.Düzenlenen fuar ile ilgili konuşan Rehber Öğretmeni Aybüke İnan, '10. Üniversite Tanıtım Fuarı' nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Her yıl düzenlemekteyiz ve birçok üniversiteyi okulumuza davet etmekteyiz. Bu üniversiteler arasında TED Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi gibi üniversiteler yer almaktadır. Bunun öğrencilerimize çok katkı sağladığını düşünüyoruz. Çünkü mesleki anlamda karar verme sürecinde onlara çok yardımcı oluyor. Bu bölümler hakkında, üniversiteler hakkında, üniversitelerin staj imkanları neler, erasmus imkanları neler, burs imkanları hakkındaki gibi bu konularda rehberlik anlamında onlara yol gösteriyor" dedi.İnan, fuardan sadece kendi öğrencilerinin yararlanmadığını ifade ederek, "Çevre okulların öğrencilerini de davet ediyoruz, onların da yararlanmasını istiyoruz. Çok büyük bir katılım sağlamakta. Bizde severek yapıyor ve destekliyoruz böyle bir organizasyonu" diye konuştu.6 yıldır TED Kolejinde burslu okuyan 12. Sınıf Öğrencisi Nilay ise, "Üniversite tanıtımı çok yararlı oldu. Sınava az kaldı, bir şeyler hakkında bilgi almak istiyoruz. Onun için üniversitelerden birileri ile konuşmak, akademik hayatımızla ilgili yardımlar almak yararlı oluyor" ifadelerini kullandı. - KARABÜK