TED Meşale Çarşısı'nda Alışverişler İyiliğe Dönüşüyor

Etkinlikten elde edilecek bağışlar, maddi olanaksızlıklar nedeniyle eğitime erişimi kısıtlı ancak başarısını kanıtlamış çocuklara umut olarak eğitime, sanata, spora dönüşecek ve onlarca çocuğun hayatına dokunacak.

Geçen sene 100'ün üzerinde katılımcı ve 2.300'den fazla ziyaretçinin büyük beğenisini toplayan Meşale Çarşısı'nda elde edilen bağışlar, TED'in 10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye burs fonuna aktarılacak ve kendini var etmek isteyen çocukların eğitimine aktarılacak.

Sorbe, Batya, Kedubi, Lisa Corti, Elif Mısırlı, Punto, Barners, Season&Stories, Bo by Berrin Özkan, Aşk-ı İstanbul by Ayfer Toprak'ın da aralarında bulunduğu Ankara ve İstanbul'dan 110 seçkin marka, Ankara'nın alışveriş meraklılarına yılbaşı öncesinde çok çeşitli hediye alternatifleri sunacak. Etkinlikte ayrıca, sürpriz ünlü konuklar da ağırlanacak. TED Meşale Çarşısı'na, alışveriş yaparken bir çocuğa umut olmak isteyen herkes davetli.

10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye kampanyası hakkında

Eğitim sistemindeki sorunları çözmeyi ve maddi olanaksızlar yüzünden eğitim alma hakkından mahrum kalan başarılı öğrencilere okuma olanağı tanımayı hedefleyen 10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye kampanyası kapsamında Tam Eğitim Bursu alan öğrenciler TED Okullarında eğitim görüyor. Burstan yararlanan tüm çocukların gelişimi eğitim hayatları boyunca takip ediliyor ve barınmadan servise, kıyafetten cep harçlığına kadar tüm harcamaları dedrnek tarafından üstleniliyor.