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Tedarik zincirinde yer alanlara şehirler arası seyahatte "sağlık kontrolü" şartı

İçişleri Bakanlığınca tedarik zincirinin temel halkaları içerisinde yer alanlar ile plaka tespit sistemleri, sınır güvenlik sistemlerinin yapım, bakım ve onarımından sorumlu ASELSAN çalışanları ve bunlara ait araçlara şehirler arası seyahatlerinde sağlık kontrolünden geçmeleri şartıyla...

02.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:18
Tedarik zincirinde yer alanlara şehirler arası seyahatte
İçişleri Bakanlığınca tedarik zincirinin temel halkaları içerisinde yer alanlar ile plaka tespit sistemleri, sınır güvenlik sistemlerinin yapım, bakım ve onarımından sorumlu ASELSAN çalışanları ve bunlara ait araçlara şehirler arası seyahatlerinde sağlık kontrolünden geçmeleri şartıyla kolaylık sağlanacağı bildirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen talimatta, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de vaka sayısında artışlar yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en temel özelliğinin fiziksel temas, hava yolu gibi çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının hızla artması olduğu belirtildi.
Bu salgının yayılmasının engellenmesinde izlenecek en etkili yolun, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak olduğu vurgulanan talimatta, "Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanacak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artacak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına mahal verilecektir." ifadesi kullanıldı.
Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla ilgili yazılar ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs seferleri ve hava yolu yolcu taşımacılığına sınırlama getirildiği, il ve ilçe girişlerinde kontrol noktaları oluşturulması suretiyle gerekli kontrollerin yapılmasına da ehemmiyet verildiğinin hatırlatıldığı talimatta şu uyarılar yer aldı:
"Sosyal izolasyon ile temel tedarik zincirinin sürdürülebilirliği, mücadelenin en temel unsurlarından biridir. Ancak tedarik zincirinin temel halkaları içinde yer alan, gıda/temizlik başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin, sağlık sistemi için ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzemelerin üretimi ve naklini gerçekleştirenler ile kargo, baz istasyonlarında çalışanlar, elektrik ve doğal gaz üretim, iletim, onarım ve kontrol görevini yürütenler, kamu düzeni ve güvenliği açısından önem arz eden plaka tespit sistemleri, sınır güvenlik sistemlerinin yapım, bakım ve onarımından sorumlu ASELSAN çalışanları ve/veya bu çalışanlara ait araçların şehirler arası seyahatlerinde değişik sıkıntılarla karşılaştıkları Bakanlığımıza iletilmektedir.
Bu kapsamda, vali ve kaymakamlarımızca temel tedarik zincirinin, kamu düzeni ve güvenliğinin parçası durumunda olan ve yukarıda belirtilen temel-stratejik sektörlerin çalışanlarının ve araçlarının şehirler arası yolculuklarında sağlık kontrollerinin yapılması şartıyla ilgililerce gerekli kolaylığın gösterilmesi, alınacak tedbirler ile temel tedarik zincirinde herhangi bir kesintiye mahal verilmemesi adına gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir."
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Tedarik zincirinde yer alanlara şehirler arası seyahatte 'sağlık kontrolü' şartı - Haberler

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