Tedavi Edilen 500 Ördek Doğaya Bırakıldı

Trakya
'da, avcılar tarafından yaralı bulunan 500 ördek, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.
Trakya Avcılar
ve Atıcılar Federasyonu öncülüğünde, Kırklareli
'nin Istranca Ormanlarında düzenlenen programda, 500 ördek doğal ortamlarına kavuşturuldu.
Federasyon Başkanı Çetin Karakoç, burada yaptığı konuşmada, bu davranışlarının tüm avcılara örnek olmasını istediklerini söyledi.
Bilinçli avcılığın önemine değinen Karakoç, "Bulduğumuz yaralı ördekleri evlerimizde, dernek binalarında tedavi ettirdik. Birçok arkadaşımız yaralı hayvanla karşılaşıyor ve onları besleyerek tedavilerini yapıyorlar. Bugün de yaralı halde bulduğumuz ve tedavileri tamamlanan 500 örneği doğal ortamlarına bıraktık." diye konuştu.
Karakoç, kaçak avlanmaya karşı mücadele eden Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şubesi ekiplerine de teşekkür etti.
Kırklareli, Avcılar, Trakya Bölgesi, Güncel
Kaynak: AA