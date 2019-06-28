Sinop'ta Doğa ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü tarafından tedavi edilen karaca doğaya salındı.



Sarıkum Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde 2 hafta boyunca tedavi edilen 2 yaşındaki dişi karaca doğaya salındı.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Doğa ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, "Bugün de daha önce Ayancık ilçemizde bir karayolunda araba kazası sonucunda travma geçiren bir karacamız vardı. Haziran ayının 13'ünde gelmişti tedavi için. Onun tedavisini ve rehabilitasyonunu tamamladık. Artık karacamız kendi başına hayatını sürdürebilecek kabiliyete ulaştığına inandığımız için ve veterinerlerimiz de bu raporu verdiği için bunun doğaya salımını gerçekleştirdik. Aynı zamanda tabii biz bunu bir yıl boyunca da izleyeceğiz. Vericili izleme cihazı taktık. Bunun hayatiyetinin ne durumda olduğunu taktığımız cihazla izlemiş olacağız" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA