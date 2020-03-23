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Tedavi edilen kızıl akbaba doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kızıl akbaba doğaya bırakıldı.

23.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:35
Tedavi edilen kızıl akbaba doğaya bırakıldı
Şanlıurfa 'da tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kızıl akbaba doğaya bırakıldı.

Diyarbakır kırsalında yaklaşık 4 ay önce yaralı olarak bulunan kızıl akbaba, Şanlıurfa'daki Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Merkezdeki 4 aylık tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan kızıl akbaba, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Kızıl akbaba ekiplerin bakışları arasında gökyüzünde kanat çırparak uzaklaştı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel

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