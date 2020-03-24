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Tedavi edilen kızıl akbaba doğaya bırakıldı

Tedavi edilen kızıl akbaba doğaya bırakıldı Şanlıurfa'da tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kızıl akbaba doğaya bırakıldı.

24.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:05
Tedavi edilen kızıl akbaba doğaya bırakıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'da tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kızıl akbaba doğaya bırakıldı.
Diyarbakır kırsalında yaklaşık 4 ay önce yaralı olarak bulunan kızıl akbaba, Şanlıurfa'daki Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Merkezdeki 4 aylık tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan kızıl akbaba, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Kızıl akbaba ekiplerin bakışları arasında gökyüzünde kanat çırparak uzaklaştı. Tedavi edilen kızıl akbaba doğaya bırakıldı

Kaynak: İHA

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Tedavi edilen kızıl akbaba doğaya bırakıldı
Etiketler : Şanlıurfa, Genel

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