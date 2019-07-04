04.07.2019 10:47
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Tedavi ettirdikleri sokak hayvanlarına sıcak yuva buluyorlar

Tedavi ettirdikleri sokak hayvanlarına sıcak yuva buluyorlar

Ordu'da bir grup gönüllü, kazalarda yaralanan ya da sokakta bakıma muhtaç bulunan hayvanların, tedavilerini yaptırdıktan sonra sıcak yuvaya kavuşmasını sağlıyor.

Ordu'da bir grup gönüllü, kazalarda yaralanan ya da sokakta bakıma muhtaç bulunan hayvanların, tedavilerini yaptırdıktan sonra sıcak yuvaya kavuşmasını sağlıyor.
Ünye ilçesinde yaşayan 15 gönüllü, bağışlarla aldıkları mamalar ve atık yemeklerle sokak hayvanlarını besliyor.
Kazada yaralanan ve sokakta bakıma muhtaç bulunan hayvanları kliniklerde tedavi ettiren gönüllüler, "Ünye Sokak Hayvanları" adlı sosyal medya hesabından da hayvanların durumları ve ihtiyaçlarıyla ilgili paylaşım yapıyor.
Bağış ve yardımlar için diğer hayvanseverlerle sosyal medya üzerinden irtibat kuran gönüllüler, zaman zaman isteyen vatandaşlara da hayvanları ulaştırıyor.
Hayvanseverlerden Gizem Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemek istediklerini ancak yeterli mama bulamadıklarını söyledi.
Yaralı, engelli ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarını alıp tedavilerini yaptırdıklarını anlatan Çimen, şöyle konuştu:
"Trafik kazası sebebiyle ameliyat gereken ya da tedavisi burada mümkün olmayanları Samsun'daki bir kliniğine yolluyoruz. Daha sonra bu hayvanları sahiplendirme sürecine giriyoruz. Döngü bu şekilde devam ediyor. Bizler öğrenciyiz. Bunu karşılamakta da zorlanıyoruz."
Bugüne kadar çok sayıda hayvanı sahiplendirdiklerini bildiren Çimen, hayvanları alan kişilerle adeta aile olduklarını, onlarla görüşmeyi sürdürdüklerini kaydetti.
Kaynak: AA
Ünye, Ordu, Güncel

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