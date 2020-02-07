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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı

Akciğer enfeksiyonu tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden asker, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

07.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:01Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı
Akciğer enfeksiyonu tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden asker, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Konya'nın Karatay ilçesinde vatani görevini yaparken rahatsızlanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaklaşık bir aydır tedavi gören jandarma er Ahmet İşgen, dün hayatını kaybetti.
İşgen'in, Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Kızılcakışla köyüne getirildi.
Köy camisinde Şarkışla Müftüsü Tayyıp Koçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından İşgen'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, İşgen'in ailesi, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Sivas Merkez Komutanı Piyade Albay İlhan Erdoğan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Güder, askerler ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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