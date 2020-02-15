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Tedavi gördüğü odanın camından atladı

Denizli Devlet Hastanesinde tedavi gören 67 yaşındaki erkek hasta, 3. katta kaldığı odadan aşağı atlayarak ağır yaralandı.

15.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:42Tedavi gördüğü odanın camından atladı
Devlet Hastanesinde tedavi gören 67 yaşındaki erkek hasta, 3. katta kaldığı odadan aşağı atlayarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Denizli Devlet Hastanesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, hastanede tedavi gören ve engelli olduğu iddia edilen Abdurrahman E. (67), 3. katta kaldığı 1414 numaralı odanın penceresinden aşağı atladı. O sırada hastane önünde vatandaşlar ise durumu güvenlik görevlilerine bildirerek yardım istedi. Sedyeye alınan şahıs, ardından tekrar hastane binasına götürüldü. Şahsın hayati tehlikesinin olduğu ve acilen ameliyata alındığı öğrenildi.

Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri ise inceleme başlattı.

Olayın görgü tanıkları ise şahsın düşmesinden kısa süre önce çığlık sesleri duyduklarını, ardından aşağıya düştüğünü iddia etti. Hastanenin güvenlik görevlileri ise basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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