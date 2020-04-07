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Tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı, dünya genelinde 1 milyonu aştı

Yen tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi altında tutulanların sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı.

07.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:42
Tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı, dünya genelinde 1 milyonu aştı
Yen tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi altında tutulanların sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif haldeki enfekte vaka sayısı 1 milyon 10 bin 193'e ulaştı.
Şu ana dek görülen toplam 1 milyon 386 bin 771 Kovid-19 vakası içinde, 79 bin 37 hasta hayatını kaybederken, 297 bin 541 kişi iyileşerek taburcu edildi. Vakaların büyük bölümü ise hala tedavi altında ve iyileşmeyi bekliyor.
Tedavi edilen vakalar içinde 962 bin 500'ünün hastalık belirtileri hafif seyrederken, 47 bin 693 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.
Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Salgında ölüm oranı yüzde 5,6, iyileşme oranı ise yüzde 21,4 civarında seyrediyor. Tedavi altında olanların oranı ise yaklaşık yüzde 72,9.
Tedavi altındaki hasta sayısının giderek büyümesi ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artıyor. Aktif haldeki enfekte vaka sayısının 347 bin 487 olduğu ABD, tedavi altında en fazla hastanın olduğu ülke olurken, onu 94 bin 67 vakayla İtalya, 83 bin 406 ile İspanya, 71 bin 849 ile Fransa ve 67 bin 536 ile Almanya izledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel
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