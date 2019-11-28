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Tedavi için uyuşturucu bağımlılarına günde iki kez eroin verilecek

İskoçya'nın Glasgow şehrinde uygulmaya geçirilen bir program ile uyuşturucu bağımlıları günde iki kez yasal şekilde eroin alabilecek. Uygulama ile bölgedeki aşırıdozdan kaynaklanan ölümlerin ve AIDS artışının önüne geçmesi hedefleniyor.

28.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:56Tedavi için uyuşturucu bağımlılarına günde iki kez eroin verilecek
İskoçya'nın şehrinde uygulamaya geçirilen bir program ile uyuşturucu bağımlıları günde iki kez yasal şekilde eroin alabilecek. Uygulama ile bölgedeki aşırı dozdan kaynaklanan ölümlerin ve AIDS artışının önüne geçmesi hedefleniyor.

Özellikle şehirdeki evsizler arasında uyuşturucu bağımlılığı yüksek seviyede bulunuyor. Haftanın yedi günü sabah 9 ila akşam 5 saatleri arasında hizmet verecek olan ve 1,5 milyon dolara mal olan yeni klinikte, bağımlılara gözetim altında eroin verilecek ancak yan terapiler ve tedaviler de uygulanacak.
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Glasgow, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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