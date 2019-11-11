Haberler » Güncel » Tedavi için yardım beklerken hayatını kaybeden Medine Sakin son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Tedavi için yardım beklerken hayatını kaybeden Medine Sakin son yolculuğuna uğurlandı

Beyninde meydana gelen hasar nedeniyle 5 yıldır yatağa mahkum şekilde hayatını sürdüren ve kök hücre tedavi için yardım bekleyen 13 yaşındaki Medine Sakin son yolculuğuna uğurlandı.

11.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:44Tedavi için yardım beklerken hayatını kaybeden Medine Sakin son yolculuğuna uğurlandı
Beyninde meydana gelen hasar nedeniyle 5 yıldır yatağa mahkum şekilde hayatını sürdüren ve kök hücre tedavi için yardım bekleyen 13 yaşındaki Medine Sakin son yolculuğuna uğurlandı.

'nin Çayırova ilçesi İnönü Mahallesinde ikamet eden Bahattin ve Emine Sakin çiftinin 13 yaşındaki kızı Medine Sakin 5 yıl önce öksürük ve ateşlenme şikayetiyle Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, ardından da burada tedavi altına alınan Medine'ye kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Daha sonra evinde kalbi duran ve hastaneye kaldırılan Medine Sakin yapılan müdahalelerle hayata döndürülürken, beyninde meydana gelen hasar nedeniyle yatağa mahkum oldu. 5 yıldır yatağa mahkum bir şekilde hayat mücadelesi veren Sakin'in babası Bahattin Sakin, kızının yurt dışında 86 bin dolar tutan kök hücre tedavisi ile tekrar hayata tutunabileceğini dile getirerek tedavi masraflarının karşılanması için yardım istemişti. 13 yaşındaki Medine Sakin 5 yıldır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Medine Sakin (13) için bugün Kocaeli'nin Gebze ilçesi Fazilet Cami'nde ikindi namazına mütakip cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Medine Sakin'in babası Bahattin Sakin ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde baba Bahattin Sakin güçlükle ayakta dururken, 13 yaşındaki Medine Sakin'in cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Şekerpınar Mezarlığı'nda defnedildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:55 Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 85 düzensiz göçmen ve 2 organizatör zanlısı yakalandı
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Türkiye'den tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
19:54 Trump New York'ta Gaziler Günü törenine katıldı
19:52 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Artık ırkçılık spor sahalarına inmeye başladı"
19:51 Malatya'da sobadan zehirlenen çift öldü
19:08 Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek
18:30 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler
18:06 Korkunç olay! Üniversiteli Umut, helyumla intihar etti
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:56 İstanbul'da su zammına tepki: İmamoğlu verdiği sözü tutmalı
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Türkiye'den tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 19:57:31