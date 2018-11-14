Tedavide İlaca Ulaşım Artık Daha Kolay"

AK Parti Denizli Milletvekili
Şahin Tin, tedavide ilaca ve alternatiflerine erişimin kolay hale getirildiğini kaydetti.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Milletvekili Tin, yaptığı yazılı açıklamada, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonunda bedeli ödenmesine karar verilen 62 ilaçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti hükümetlerinin göreve geldiği ilk günden beri özellikle sağlık alanında köklü değişimlere imza attığını ve vatandaşlara büyük kolaylıklar sağladığını belirten Tin, şunları ifade etti:
"Türkiye
2002 yılından bu yana her alanda olduğu gibi sağlık alanında da devrim niteliğinde düzenlemeler yaptı ve değişimlere sahne oldu. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi ayrımları ortadan kaldırarak herkese eşit sağlık hizmeti sunmanın gayretinde olduk. İlaç kuyruklarını ortadan kaldırıp tüm hastaların her eczaneden ilacı temin etmesinin önünü açtık. Kısacası sağlıkta milletimize engel teşkil eden, önünü tıkayan tüm taşları bir bir ortadan kaldırıp tedavi süreçlerini kolaylaştırarak her bireye verdiğimiz değeri açıkça ortaya koyduk. Türkiye'nin sağlık güvence sistemi birçok gelişmiş ülkeden daha iyi noktalara ulaştı."
Tin, tedavi süreçlerinde eş değer ilaçlara ulaşımın kolaylaştırılmış olmasının insana ve insan sağlığına verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonunun aldığı bu son kararla vatandaşlarımızın tedavide ilaca ulaşımın yanı sıra alternatif ilaçlara ulaşımı da kolay hale getirildi. Alınan karar gereği 62 ilaç, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildi. Son eklenen ilaçlar da dahil edildiğinde bedeli ödenen yurt içi ilaç sayımız toplamda 8 bin 467'ye ulaşmış oluyor. Bu rakam da gösteriyor ki, hastalığın teşhis sürecinde olduğu gibi tedavinin de her aşamasında tüm imkanlar seferber edilerek, alternatif çözümlerin yolu açılmış oluyor."
Şahin TİN,Denizli,Ak Parti,Milletvekili
14 Kasım 2018 Çarşamba 21:31