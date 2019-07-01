01.07.2019 11:02
Haberler » Güncel » Haber

Tedavileri tamamlanan 2 kızıl Şahin doğaya bırakıldı

Tedavileri tamamlanan 2 kızıl Şahin doğaya bırakıldı

Van'da değişik tarihlerde yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 2 Kızıl Şahin, doğaya bırakıldı.

Van 'da değişik tarihlerde yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 2 Kızıl Şahin, doğaya bırakıldı.

Van'da değişik tarihlerde yaralı olarak getirildikleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde getirilen 2 Kızıl Şahin'in tedavileri tamamlandı. Tedavileri tamamlanan Kızıl Şahin'ler, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından boş arazide bırakıldılar. Serbest bırakılan kuşlar, özgürlüğe kanat çırparak gözden kayboldu. - VAN
Kaynak: İHA
Yaban , Van , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:02 Katil zanlısı eski koca: Hakaret edince sinirlerime hakim olamadım
12:02 Sorgunlu tekvandocu Türkiye üçüncüsü oldu
12:01 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı
12:01 KKKA şüphesiyle hastanede tedavi gören kadın öldü
12:01 Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
12:00 Klasik Mercedes tutkunları Afyonkarahisar'da buluştu
12:00 Bisiklet tutkunları Velimeşe'de buluştu