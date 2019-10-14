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Tedavileri tamamlanan kuşlar yaşam alanlarına bırakıldı

Van'da kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen Ulu Doğan ve 8 güvercin, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

14.10.2019 10:16Tedavileri tamamlanan kuşlar yaşam alanlarına bırakıldı
Van'da kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen Ulu Doğan ve 8 güvercin, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Van'da kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen Ulu Doğan ve 8 güvercin, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılması amacıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Ulu Doğan ve 8 güvercin, yaklaşık 1 haftalık tedavilerinin ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü personeli tarafından tekrar yaşam alanlarına bırakıldı. - VAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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