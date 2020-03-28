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Tedavisi biten Puhu kuşu doğaya salındı

Iğdır'da, bir vatandaş tarafından yorgun halde bulunan Puhu kuşu doğaya salındı.

28.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:58
Tedavisi biten Puhu kuşu doğaya salındı

Iğdır 'da, bir vatandaş tarafından yorgun halde bulunan Puhu kuşu doğaya salındı.


Iğdır Merkez Çakırtaş köyü yakınlarında Haydar Akhan isimli vatandaş tarafından yol kenarında bulunan Puhu kuşu tedavi altını alındı. Yapılan kontrolde herhangi bir probleminin olmadığı görülen Puhu kuşu, sıvı ve yem takviyesi yapıldı. Tedavi altına alınan ve bir süre dinlendirilen Puhu kuşu, daha sonra doğaya salındı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Iğdır Merkez, Iğdır, Güncel

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