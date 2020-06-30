Tedavisi tamamlanan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesinde olan çöl varanı tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

30.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:01
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesinde olan çöl varanı tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce Ceylanpınar Tarım İşletmesi (TİGEM) arazisinde çöl varanı bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi.
Ekipler tarafından koruma altına alınan yaralı çöl varanı, yaklaşık bir aylık tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Tedavisi tamamlanan çöl varanı doğaya bırakıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel, Haber
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