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Tedavisi tamamlanan Ebabil kuşu doğaya bırakıldı

Van'da geçtiğimiz hafta yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan Ebabil kuşu doğaya bırakıldı.

20.08.2019 10:57 Tedavisi tamamlanan Ebabil kuşu doğaya bırakıldı
Van'da geçtiğimiz hafta yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan Ebabil kuşu doğaya bırakıldı.

Van'da geçtiğimiz hafta Van Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü elemanları tarafından yaralı olarak bulunan Ebabil kuşu, tedavisi yapılmak üzere Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Teslim alınan kuş tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde teslim edildi. Yaklaşık bir haftalık tedavinin ardından iyileşen Ebabil kuşu, doğal alnına bırakıldı. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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