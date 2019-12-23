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Tedavisi tamamlanan kara akbaba, doğaya bırakıldı

Tedavisi tamamlanan kara akbaba, doğaya bırakıldıTunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbaba, tedavisinin ardından doğaya salındı.

23.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:10
Tedavisi tamamlanan kara akbaba, doğaya bırakıldı
'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbaba, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Avrupa'nın en yırtıcı kuş türü olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kara akbaba, 15 gün önce Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içinde bitkin halde bulundu. Vatandaşlar tarafından Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen kara akbaba, tedaviye alındı. 15 gün süren tedavisi tamamlanan kara akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Munzur Vadisi Milli Parkı'na götürülerek, doğaya bırakıldı. Kara akbaba bir süre uçtuktan sonra gözden kayboldu.
Tedavisi tamamlanan kara akbaba, doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Munzur Vadisi, Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA


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