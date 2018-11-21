Tedavisi Tamamlanan Kara Akbaba ve Çulluk Doğaya Bırakıldı

Elazığ
'da yaralı bulunduktan sonra tedavisi tamamlanan kara akbaba ve çulluk doğal ortama bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Keban
ilçesi kırsalında yaralı halde bulunan kara akbaba ile Sivrice
ilçesi kırsalında bulunan çulluk kuşu, vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar
Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.
Tedavileri için Fırat Üniversitesi
Hayvan Hastanesi'ne götürülen kara akbaba ve çulluk kuşu, yaklaşık 10 gün süren tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.
Sivrice,Keban,Elazığ
21 Kasım 2018 Çarşamba 20:43