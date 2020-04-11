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Tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğal yaşam ortamına bırakıldı

Afyonkarahisar'da, doğada yaralı ve bitkin halde bulunan, 6 ay boyunca tedavi edilerek sağlığına kavuşan kızıl şahin doğal yaşam alanına bırakıldı.

11.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:24
Tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğal yaşam ortamına bırakıldı
Afyonkarahisar'da, doğada yaralı ve bitkin halde bulunan, 6 ay boyunca tedavi edilerek sağlığına kavuşan kızıl şahin doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kentin kırsal bölgesinde vatandaşlarca ekim ayının son günlerinde yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (AKÜREM) görevlilerce tedavi ve rehabilite edilen kızıl şahin 6 ay sonra, doğal yaşam ortamına AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, DKMP Afyonkarahisar Şube Müdürü Cihan Yüksel ve DKMP görevlileri tarafından Zafer Bal Ormanı bölgesinde doğaya salındı.
"Türkiye'de sıklıkla görülen kuşlardan"
AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavisi ve bakımı yapılan kızıl şahinin doğal yaşam için vazgeçilmez olduğunu belirtti.
Kızıl şahinlerin dünyada çok geniş bir yaşam alanı olduğunu, Afyonkarahisar genelinde de sıklıkla görüldüğünü anlatan Kandır, şunları kaydetti:
"Kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kış aylarına girdiğimiz dönemde merkezimize getirildi. Yetersiz beslenme ve enfeksiyon kaynaklı olarak hasta durumdaydı. Afyonkarahisar kırsal alanında bulunmuştu. Uzun bir süre tedavi ettik. Artık sağlığına kavuştu, bakım ve rehabilitasyonu tamamlandı. Artık doğaya dönmeye hazır durumda. Kızıl şahinler ülkemizde birçok yerde üreyen kuşlardan. Afyonkarahisar'da da sıklıkla görülüyor. Aynı zamanda Afrika'dan Avrupa'ya göç eden kızıl şahinler de var. Kışın da bol miktarda görmek mümkün bu kuşları."
"Kemirgen kontrolünde çok önemli"
Kızıl şahinlerin kemirgenler ve küçük memeli hayvanlarla beslendiğini dile getiren Kandır, "Bu şekilde doğaya büyük faydası olan, kemirgen kontrolünde kullanılabilen kuşlardan. Dilerim yolu açık, nesli bol olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Afyon, Kültür Sanat
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