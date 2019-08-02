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Tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin doğaya salındı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin, tekrar doğal ortamına kavuştu.

02.08.2019 09:21 Tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin doğaya salındı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin, tekrar doğal ortamına kavuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Seyfettin Şipli tarafından yaklaşık 2 ay önce yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yaklaşık iki aylık tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından Kızıl Şahin, tekrar doğal alanına bırakıldı. - VAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yaban, Güncel

Kaynak: İHA

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