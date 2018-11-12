Tedavisi Tamamlanan Kızıl Şahin Yaşam Alanına Bırakıldı

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:24



12 Kasım 2018 Pazartesi 10:24

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.Van'da geçtiğimiz aylarda vatandaşlar yaralı olarak bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafına teslim edilen Kızıl Şahin (Buteo rufinus) tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılması amacıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Kızıl Şahin, yaklaşık 30 günlük bakımlarının tamamlanmasının ardından YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof Dr. Lokman Aslan ve Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından halkalama işleminden sonra tekrar yaşam alanına bırakıldı. - VAN