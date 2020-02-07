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Tedavisi yapılan köpeğe yuva aranıyor

Gaziantep'te kulağı ve yüzü kesilmiş halde bulunan ve ardından tedavi edilerek sağlığına kavuşan "hayat" isimli köpek için şimdi kalacağı sıcak bir yuva aranıyor.

07.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:40Tedavisi yapılan köpeğe yuva aranıyor
'te kulağı ve yüzü kesilmiş halde bulunan ve ardından tedavi edilerek sağlığına kavuşan "hayat" isimli köpek için şimdi kalacağı sıcak bir yuva aranıyor.
Gaziantep'te geçen ay Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) bahçesine bir çuval içerisinde bırakılan yaralı köpek, kentteki tedavisinin ardından götürüldüğü Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesinde ameliyat edildi.
CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayvanın bundan sonrası için ömür boyu sevileceği bir yuvaya ihtiyacı var. Kulağı, yüzü kesilen, çuval içinde kapımıza bırakılan minik yavrumuz iyileşti. Çok acı çekti yavru, operasyon geçirdi, Antakya Veteriner Fakültesi hocalarımız sayesinde artık iyileşti" dedi.

Gaziantep, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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