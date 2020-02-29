Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra görüntülendi

Geçtiğimiz sene evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında kaçış sendromu nüksettiği için 234 gün yoğun bakım yatan Mehmet Ali Erbil'in tedavisine evine devam edilmeye başlandı. Bir ay önce kalp spazmı geçiren Erbil, aylar sonra yakın dostunun mekanından çıkarken görüntülendi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE ARACINA GETİRİLDİ

Evinde bir hemşireyle fizik tedaviye başlayan Mehmet Ali Erbil önceki gün Tarabya kuaförü ve yakın arkadaşı olan şarkıcı Ercan Avşar'ın salonundaydı. Saç ve sakal tıraşı olan şovmen, tekerlekli sandalye ve hemşiresiyle aracına geldi. Bitkin olduğu görülen Erbil, sorularını yanıtsız bırakırken şoförü de basın mensuplarının görüntü almasını engelledi. Ünlü şovmen, yakın dostu Avşar ve görevlilerin yardımıyla otomobiline bindirildi.

KONUŞMAK İSTEMEDİ

Gazetecileri eliyle selamlayan Erbil, röportaj talebini ise konuşmakta zorlandığı için başını sallayarak yanıtsız bıraktı. Erbil bir saat süren bakım sonrası hemşiresi ve yardımcılarıyla evinin yolunu tuttu.

Mehmet Ali Erbil, kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldığı dönemde avukatını yanına çağırarak vasiyetini yazdırıp belgeleri imzalamıştı.