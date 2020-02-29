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Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra görüntülendi

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığı nedeniyle 8 ay yoğun bakımda tedavi gördükten sonra evinde fizik tedaviye başlanan Mehmet Ali Erbil, aylar sonra görüntülendi. Tekerlekli sandalye olan Erbil, röportaj yapmayı reddetti.

29.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:30

Geçtiğimiz sene evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında kaçış sendromu nüksettiği için 234 gün yoğun bakım yatan Mehmet Ali Erbil'in tedavisine evine devam edilmeye başlandı. Bir ay önce kalp spazmı geçiren Erbil, aylar sonra yakın dostunun mekanından çıkarken görüntülendi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE ARACINA GETİRİLDİ

Evinde bir hemşireyle fizik tedaviye başlayan Mehmet Ali Erbil önceki gün Tarabya kuaförü ve yakın arkadaşı olan şarkıcı Ercan Avşar'ın salonundaydı. Saç ve sakal tıraşı olan şovmen, tekerlekli sandalye ve hemşiresiyle aracına geldi. Bitkin olduğu görülen Erbil, sorularını yanıtsız bırakırken şoförü de basın mensuplarının görüntü almasını engelledi. Ünlü şovmen, yakın dostu Avşar ve görevlilerin yardımıyla otomobiline bindirildi.

KONUŞMAK İSTEMEDİ

Gazetecileri eliyle selamlayan Erbil, röportaj talebini ise konuşmakta zorlandığı için başını sallayarak yanıtsız bıraktı. Erbil bir saat süren bakım sonrası hemşiresi ve yardımcılarıyla evinin yolunu tuttu.

Mehmet Ali Erbil, kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldığı dönemde avukatını yanına çağırarak vasiyetini yazdırıp belgeleri imzalamıştı.

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali ErbilKaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in tedavisine evde devam ediliyor

Hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil vasiyetini yazdıHastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil vasiyetini yazdı

Hastanede tedavi gören Mehmet Ali ErbilHastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü ortaya çıktı

Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra görüntülendi

Magazin

Kaynak: Snob Magazin


HABER YORUMLARI (3)
EH:keser döner sap döner gün gelir hesap döner ali efendi iman et iman.
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HAKKI:o kadar genç askerlerimiz gitmiş ( ŞEHİT olmuş ) başka derdimiz yokda aman buna bir şey olacakmış kimse dert etmemekte yani haber değiri yok
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U.G.:SÜRÜNÜYOR İŞTE
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29.02.2020 15:55:50