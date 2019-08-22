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Tedaviye gittiği sağlık ocağında hırsızlık yaptı

ADANA'da sağlık ocağına tedavi olmaya giden Eyüp E. (29), sağlık memurunun cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

22.08.2019 10:26 Tedaviye gittiği sağlık ocağında hırsızlık yaptı


ADANA'da sağlık ocağına tedavi olmaya giden Eyüp E. (29), sağlık memurunun cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Olay, Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Tedavi olmak için sağlık ocağına giden Eyüp E., sıra numarası alıp beklemeye başladı. Daha sonra acil müdahale odasına giren şüpheli, burada çalışan sağlık memurunun sedye üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. İğne vurulduktan sonra sağlık ocağından ayrılan şüpheli, kayıplara karıştı.
Bir süre sonra cep telefonunun çalındığı fark eden görevli, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Hırsızlık suçundan sabıkası bulunan, Eyüp E. yakalandı. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Adana

Sağlık Memuru, Adana, Eyüp, Güncel

Kaynak: DHA

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