Haberler » Güncel » Tedbir al güvende kal - Haber

Tedbir al güvende kal

TÜBİTAK BUTAL 'Laboratuvar Güvenliği Resim Sergisi' Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde açıldı.

19.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:34Tedbir al güvende kal
TÜBİTAK BUTAL 'Laboratuvar Güvenliği Resim Sergisi' Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde açıldı.

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği günümüzde test/analizin önemiyle hayatımıza kattıklarının öğrenciler arasında yaygınlaştırılması için oluşturmak maksadıyla 'Laboratuvar güvenliği' konulu resim sergisi BTM'de ziyarete açıldı. Çocukların hayal güçlerini kullanarak yeteneklerinin geliştirilmesini teşvik etmek maksadıyla TÜBİTAK BUTAL tarafından Bursa genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren ilk 12 eser, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Öğrencilerin hayal güçleri ve geleceğe yönelik projeksiyonlarını yansıtan sergi, 2 Şubat 2020 tarihine kadar açık kalacak. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:20 Mersinli temizlik işçisi sosyal medyayı salladı - Haber
13:20 Petrol şirketi Chevron'un işçileri Nijerya'da grev başlattı - Haber
13:18 Başkentte otobüs sürücülerine kişisel gelişim eğitimi - Haber
13:15 Şehir, Gazi Yarı Maratonu'na hazır - Haber
13:14 OSB MYO yeni binasında eğitimde - Haber
13:11 Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı: İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46 Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:17 Prof. Dr. Seyyal Ak: İnsanlara ve diğer hayvanlara da bulaşabilir - Haber
11:42 Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
19.12.2019 13:29:10