"Tedbir ve destekler, çarkların dönmesi açısından can suyu niteliğinde"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Kesintisiz nakit akışı ve istihdam konusunda açıklanan tedbirler memnuniyet vericidir. Bu tedbir ve destekler, sanayimizin ve üretim hayatımızın çarklarının dönmesi açısından can suyu niteliğindedir. 100 milyar TL'lik bir kaynak devreye giriyor." ifadelerini kullandı.Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi.Koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomi ve üretim hayatına yönelik önlemlerin, İSO olarak dile getirdikleri önceliklerin çoğunu merkeze aldığını ifade eden Bahçıvan, şöyle devam etti:"Kesintisiz nakit akışı ve istihdam konusunda açıklanan tedbirler memnuniyet vericidir. Bu tedbir ve destekler, sanayimizin ve üretim hayatımızın çarklarının dönmesi açısından can suyu niteliğindedir. 100 milyar TL'lik bir kaynak devreye giriyor. Sürecin başındayız. Bu zorlu süreçte en fazla zarara uğrayacak sektörler öncelik kazanmış durumda. Gelişmelerin seyrine göre gelecek günlerde bu destek paketinin ayrıntılarına inilerek diğer sektörlerin de destek kapsamına alınacağına inanıyorum."Kamu-özel sektör iş birliği ve dayanışmasıyla, tüm paydaşların birbirine empati ve anlayış göstermesiyle bu sürecin en az hasarla atlatılacağına inandığını belirten Bahçıvan, "İSO olarak, detaylarda kaybolmadan sorunları ve çözüm önerilerimizi siyasi otoriteyle karşılıklı diyalog ve anlayışa dayalı olarak paylaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı."Ülkenin her kesimini dinleyen Cumhurbaşkanımız ülkemizin önünü açmıştır"İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve koronavirüs tedbirlerini içeren "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Her bir tedbir virüsün ekonomiye etkisini azaltacak nitelikte. Eğer bu kararların uygulanmasında hükumetimize destek olursak, sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, hiçbir virüsün Türkiye'den, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizden büyük olmadığını görürüz." ifadelerini kullandı.Kopuz, AK Parti hükumetlerinin 2002'den beri her kararı, ilgili taraflarla istişare ederek aldığını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bu yüksek iletişim gücü sayesindedir ki yıllardır milletin teveccühünü görüyor. Koronavirüs tedbirleriyle ilgili yapılan toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başkanımız sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılmasının nedeni de budur. Sayın Hisarcıklıoğlu, tüm Türkiye'deki oda ve borsalardan toplanan sorun ve çözüm önerileriyle bu toplantıya katılmıştır. Sadece TOBB değil, ülkenin her kesiminin temsilcilerini de dinleyen sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli vergi indirim ve ertelemelerinden kredi ve finansman desteklerine, Kredi Garanti Fonu limitinin iki kat artırılarak 25 milyardan 50 milyara çıkarılmasına, muhtasar beyannamelerin üç ay ertelenmesine, emekli maaşının artırılmasından sosyal yardımların artırılmasına kadar, her biri nokta atışı yapan tedbirleri açıklamış ve ülkemizin önünü açmıştır."Ali Kopuz, ekonomi için en büyük kabusun belirsizlik olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız iş dünyasının önündeki karanlık koridoru aydınlatan tedbirler açıklamıştır. Belirsizlik nispeten azaldı ve moralimiz düzeldi. İnşallah, hem bu tedbirler, hem de en kısa zamanda virüsün tedavisinin bulunmasıyla en az etkilenen ülkelerden biri olarak kalacağız." diye devam etti.

Kaynak: AA