AK Parti Muğla Bodrum 'da yaşanan selle ilgili, "Bu bir afet ama aslında bölgeye çok yoğun bir yağış da düşmedi. Bu kadar yağmurla bu kadar hasar olmamalıydı. Tedbirler alınmış olsa bunlar aslında yaşanmamış olacaktı." dedi.Demir, Bodrum'da yaşanan afet durumunun ardından Meclis'teki çalışmaları bırakarak Bodrum'a geldiğini, selden zarar gören vatandaşları ziyaret ettiğini söyledi.Bodrum'da yaşanan selin her yıl adeta rutin hale geldiğini vurgulayan Demir, Bodrum halkının her sene bu sıkıntıları yaşadığını ifade etti.Bodrum'da önemli bir alt yapı problemi bulunduğuna dikkati çeken Demir, bu sorunların yaşanmaması için çok daha önce müdahale edilmesi gerektiğini dile getirdi.Yaşanılan olayda en büyük tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu anlatan Demir, şunları kaydetti:"Bölgede vatandaşlarımızın, esnafımızın ciddi sıkıntıları var. İnsanların perişan hallerini görünce çok üzüldüm. Bu bir afet ama aslında bölgeye çok yoğun bir yağış da düşmedi. Bu kadar yağmurla bu kadar hasar olmamalıydı. Tedbirler alınmış olsa bunlar aslında yaşanmamış olacaktı. Bölgeyle ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü proje hazırladı. Vatandaşımız bu kadar mağdurken elbette biz duyarsız kalamayız. Belediyenin yapmasını beklersek daha çok uzun yıllar insanlar bu sıkıntıları yaşayacak. Bodrum'daki kanallarla ilgili inşallah kısa zamanda bir çalışma başlatılacak. Ankara 'ya döner dönmez bunu Bakanımızla görüşeceğim. Kısa bir zaman içerisinde tedbirlerimizi alacağız. İnsanlarımızı bu tarz sıkıntılardan da kurtarmış olacağız."