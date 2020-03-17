"Tedbirler ihracata önemli bir katkı sağlayacaktır"
TİM Başkanı Gülle, "Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve ilave likidite sağlanması kararını memnuniyetle karşılıyoruz.
17.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:39
TİM Başkanı Gülle, "Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve ilave likidite sağlanması kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Alınan tedbirler, Türkiye ekonomisi ve ihracata önemli bir katkı sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Merkez Bankası, Ekonomi
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